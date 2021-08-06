Doğan: "Beton yol çalışmalarımız 60 kilometreyi buldu"
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Doğan: "Beton yol çalışmalarımız 60 kilometreyi buldu"

Doğan: 'Beton yol çalışmalarımız 60 kilometreyi buldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şuana kadar beton yol çalışmalarımız 60 kilometreyi buldu" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şuana kadar beton yol çalışmalarımız 60 kilometreyi buldu" dedi.

AK Parti Çarşamba 86. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Çarşamba Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Halit Doğan, "Beton yol çalışmalarımız Cayvar ve Üçköprü Mahallesi'ne bağlayan yollardan başlayarak şu anda Gökçeli Mahallemizde yapılıyor. Büyükşehir Belediyemiz de Çatak, Kestanepınar, Ordu, Ordubaşı bağlantısında çalışmalarını devam ettiriyor. Şuana kadar beton yol çalışmalarımız 60 kilometreyi buldu. Şehir merkezimizde ise Büyükşehir ve SASKİ ile birlikte alt yapı çalışmalarımıza başladık. 1984 yılından kalma bir alt yapı ile şehrimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattımızla tek hat içerisinde çalışıyorduk. Arıtma tesisimizi de hayata geçirmiş bulunduk. Bu çalışma ise Bafracalı Mahallemizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Elimizden gelen tüm imkanları, tüm hemşerilerimizin ortak hayat menfaati doğrultusunda, insanımızın yaşam kalitesini arttırmak ile alakalı en birliğiyle güçlü bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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