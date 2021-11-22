Doğan Bavli kimdir? Doğan Bavli öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Doğan Bavli'nin hayatı ve biyografisi
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Tiyatro ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden Doğan Bavli, 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta isim bugün Üsküdar'da düzenlenecek törenin ardından Çekmeköy'de son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları usta sanatçı Doğan Bavli'nin vefat haberini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Doğan Bavli için bugün saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Doğan Bavli (d. 1941, İstanbul - ö. 20 Kasım 2021, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 1960'lı yıllarda Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlenmesinin yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda usta bir seslendirme sanatçısıdır.
- Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
- Bizans Düştü : Turhan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
- Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
- Hüzünlü Bir Komedi : Şefik Onat - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
- Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
- 1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
- Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985
- Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
- Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964
- Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1962
- Rahmet Ve Gazap - 1980
- Demiryol - 1979
- Çirkin Dünya - 1974
- Aşk ve İntikam - 1965
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