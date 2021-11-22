Doğan Bavli kimdir? Doğan Bavli öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Doğan Bavli'nin hayatı ve biyografisi

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DOĞAN BAVLİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Tiyatro ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden Doğan Bavli, 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta isim bugün Üsküdar'da düzenlenecek törenin ardından Çekmeköy'de son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları usta sanatçı Doğan Bavli'nin vefat haberini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Doğan Bavli için bugün saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

Doğan Bavli (d. 1941, İstanbul - ö. 20 Kasım 2021, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 1960'lı yıllarda Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlenmesinin yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda usta bir seslendirme sanatçısıdır.

DOĞAN BAVLİ'NİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Bizans Düştü : Turhan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Hüzünlü Bir Komedi : Şefik Onat - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1962

DOĞAN BAVLİ FİLMOGRAFİSİ

Rahmet Ve Gazap - 1980

Demiryol - 1979

Çirkin Dünya - 1974

Aşk ve İntikam - 1965

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