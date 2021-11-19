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Doğan: "Artan gübre fiyatlarına önlem alınmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Doğan:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gübre fiyatları bu hızla artmaya devam ederse herkesin bu durumdan zarar göreceğini ve bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gübre fiyatları bu hızla artmaya devam ederse herkesin bu durumdan zarar göreceğini ve bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi.

Gübrede yüksek oranda artışın devam ettiğini belirten Doğan, "Çiftçimiz buğdayını gübre kullanmadan ekti, kalan ürün ekimlerinde de çiftçi gübre kullanımını azaltmak zorunda kalacak, bu sebeple yeterli ve kaliteli ürün elde edemeyen üreticilerimiz zarar edecek, bu da ülke ekonomisine zarar verecektir" diye konuştu.

Mehmet Akın Doğan, şunları kaydetti:

"Şu anda üre gübresinin kilogram fiyatı 11,20 TL, dap gübresinin kilogram fiyatı 9,50 TL, amonyum sülfatın (şeker gübresi) kilogram fiyatı 6,70 TL, bu artışlar neredeyse yüzde 500'e yaklaştı. Gübrenin fiyat artışı devam ederken aynı zamanda üreticilerimiz gübre bulmakta da zorlanmaktadır. Sürdürülebilir tarım için gübre fiyatlarında acilen önlem alınmalı ve verimli üretim için de devletimiz, çiftçimize gübre desteği vermelidir." - ADANA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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