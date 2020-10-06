Doğan Ardahanlı: "Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek"
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Doğan Ardahanlı: "Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek"

06.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:29

- Doğan Ardahanlı: "Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek" Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı: "Kastamonu iyi bir takım" Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı, ligin üçüncü haftasında oynayacakları Kastamonu Büyükşehir Belediye Gençlik...

- Doğan Ardahanlı: "Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek"

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı:

"Kastamonu iyi bir takım"

SİVAS - Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı, ligin üçüncü haftasında oynayacakları Kastamonu Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü maçının zor geçeceğini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig'in yeni temsilcisi Sivas Belediyespor, ligin üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kastamonu Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Taha Akgül Spor Salonunda antrenör Doğan Ardahanlı ve yardımcısı nezaretinde çalışan yeşil-beyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra açma-germe yapan sporcular, pas ve şut çalışması yaptı. İdman yapılan maçla sona erdi.

"İnşallah maçımız iyi geçer"

Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, ligde oynayacakları tüm maçların zorlu geçeceğini belirtti. Ardahanlı, "Bizim için tüm maçlarımız zorlu. Geçen hafta İzmir maçında oynadığımız oyunu tekrar etmek istiyoruz. Daha da üstüne koyarak tabii ki. İzmir maçında iyi top oynadık ama sonucunu alamadık. 3 Sayı farkla yenildik. Kastamonu'da iyi takım. Geçen sene Avrupa Liglerinde oynadı. Bu sene yine Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. İyi takımları var, tamamı transfer. 8 tane yabancı oyuncuları var ama bizim takımımız hangi maç, hangi takım olursa olsun Sivas'ı en iyi şekilde temsil etmek için oynuyor. İnşallah maçımız iyi geçer. Bu hafta her gün idman yaparak cumartesi günü oynayacağımız maça hazır olmak istiyoruz. Bu hafta tam takım oynayacağız. Geçen hafta sağ kanat oyuncumuz yoktu sınavı sebebiyle. Daha iyi oyunla bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah iyi geçer. Bizim açımızdan Sivas hentbolu seyredecek ama bunun üzerine koymadıktan sonra bir önemi yok. Biz geçen haftadan daha iyi olmak istiyoruz. İnşallah bunun karşılığını alırız" diye konuştu.

Ayşe Küçükdağ: "Hedefimiz galibiyet olacak"

Takımın pivot oyuncusu Ayşe Küçükdağ'da, Kastamonu maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını vurgulayarak, "Bu hafta daha iyi çalışıyoruz. Geçtiğimiz maçta çok iyiydim ama ne yazık ki kırmızı kart görerek atıldım. Bu hafta takımımız daha iyi bir performans gösterecek. Gücümüz yettiği kadarıyla elimizden geleni yapacağız. Takımıma güveniyorum. Bu maçta inşallah hedefimiz galibiyet olacak. Buna inanıyoruz ve istiyoruz. Takımımıza puan getirmek istiyoruz. Bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Allah'ın izniyle Kastamonu maçını alacağız" ifadesini kullandı.

Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'
Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'
Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'
Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'
Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'
Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'
Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'
Doğan Ardahanlı: 'Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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