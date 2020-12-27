Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek'in hayatı ve biyografisi
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Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek'in hayatı ve biyografisi

27.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:15
Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek'in hayatı ve biyografisi

Fransa'da yapılan Genel Kurul'da WWC Başkan Yardımcılığına TMB temsilcisi Doğan Altınbilek seçildi. Peki, Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek kimdir? Prof. Dr. Doğan Altınbilek'in hayatı ve biyografisi

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Doğan Altınbilek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Doğan Altınbilek kaç yaşında, nereli? Doğan Altınbilekkimdir? Doğan Altınbilek mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Doğan Altınbilek hayatı ve biyografisi!

PROF DR. DOĞAN ALTINBİLEK KİMDİR?

Prof. Dr. Doğan Altınbilek, 1944 yılında Isparta'da doğdu. 76 yaşındadır. 1965 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. ABD'de Georgia Institule of Technology'de Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. 1970 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliğine başladı.

1980 yılında Suudi Arabistan'ın Kral Abdulaziz Üniversitesi'nde doçent unvanı ile görev aldı. 1985 yılında ODTÜ'ye geri döndü. 1988 - 1996 döneminde Bölüm Başkanlığı yaptı.

1996 - 2001 yıllarında DSİ Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra ODTÜ'deki görevine geri döndü. 2005 yılında emekli oldu.

Halen ODTÜ'deki kısmi zamanlı öğretim üyeliğine ilaveten Uluslararası Su Enerji Birliği Başkanlığına ve bir firmada yönetim kurulu başkanlığına devam etmektedir.

Suyun Nobel'i olarak bilinen ve üç yılda bir Uluslararası Su Kaynakları Birliği'nce (IWRA) bir kişi ya da kuruma verilen 'Kristal Damla Ödülü'nü ilk kez bir Türk kazandı. Ödülün sahibi Prof. Dr. Doğan Altınbilek oldu.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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