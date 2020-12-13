Doğan Alemdar ligin en genç kalecisi oldu
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Doğan Alemdar ligin en genç kalecisi oldu

13.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:06
Doğan Alemdar ligin en genç kalecisi oldu

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu.

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu.

Süper Lig'in 12.haftasında Kayseri'de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya çıkan kaleci Doğan Alemdar, bu sezon ligde forma giyen en genç kaleci oldu.

2002 doğumlu olan Doğan Alemdar, kaleci Silviu Lung ve İsmail Çipe'nin yokluğunda Kayserispor kalesini korudu. Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika boyunca kalesini başarıyla koruyan Doğan Alemdar, 2020-2021 futbol sezonunda forma giyen en genç kaleci oldu. 18 yıl 44 günlük olan Doğan Alemdar, bu sezon ligde ilk kez Kayserispor forması giyerken daha önce de Yomraspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sarı kırmızılı takım için mücadele vermişti.

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında kaleci Doğan Alemdar'ın yedeği ise 17 yaşındaki Abdülkadir Taşdan oldu. - KAYSERİ

Doğan Alemdar ligin en genç kalecisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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