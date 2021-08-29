Doğan Alemdar Kayserispor için veda mesajı yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğan Alemdar Kayserispor için veda mesajı yayınladı

Doğan Alemdar Kayserispor için veda mesajı yayınladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olan kaleci Doğan Alemdar veda mesajı yayınladı.

Yukatel Kayserispor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olan kaleci Doğan Alemdar veda mesajı yayınladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olan ve önceki gün yeni takımının formasını giyen kaleci Doğan Alemdar, veda mesajında "Doğduğum büyüdüğüm toprağın yegane kulübü Kayserispor benim futbolda filizlenmeme sebep oldu. Beni genç bir fidan haline getirdi. Ben şimdi büyümek için toprağımdan ayrılsam da köklerim daima burada olacak. Çalışmak, kendimi geliştirmek için; yurt dışında adımı duyurmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemi şerefle temsil etmeye, en önemlisi bugün Türk Futbolunda Doğan Alemdar'ın var oluşunun en büyük sebebi değerli başkanım Berna Gözbaşı'nın bana verdiği emeklere karşılık olarak ben de kendisini gururlandırmaya, Kayserispor'umun bana verdiği şansı değerlendirerek kariyerimdeki basamakları çıkmaya gidiyorum. Futbol hayatımda üzerimde emeği geçen kulüp çalışanları, kıymetli altyapı hocalarım ve çalışma arkadaşlarıma tek tek canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı da, kaleci Doğan Alemdar'ın bu paylaşımına karşılık olarak "Cansın, inanıyoruz. Türkiye'nin gururu olacaksın" cümlesi ile kendisine karşılık verdi. - KAYSERİ

Doğan Alemdar Kayserispor için veda mesajı yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Emine Erdoğan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğan Alemdar Kayserispor için veda mesajı yayınladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 14:30:30. #1.16#

title