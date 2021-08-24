Doğan Alemdar, Kayserispor'a veda etti
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Doğan Alemdar, Kayserispor'a veda etti

Doğan Alemdar, Kayserispor'a veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, takımla vedalaştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, takımla vedalaştı.

Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transferi açıklanan 18 yaşındaki Doğan Alemdar, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personeli ile vedalaşarak sarı-kırmızılı takıma veda etti. Doğan Alemdar, birkaç gün içerisinde Fransa'ya giderek yeni takımına katılacak. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Rennes takımına transfer olan değerli kalecimiz Doğan Alemdar akşam antrenmanı öncesinde teknik direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcularımız ve kulüp personellerimiz ile vedalaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Doğan Alemdar, Kayserispor'a veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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