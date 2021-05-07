Doğan Alemdar 70.maçına çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Doğan Alemdar 70.maçına çıkacak

Doğan Alemdar 70.maçına çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kaysrispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar 70.kez forma giyecek.

Kaysrispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar 70.kez forma giyecek.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar yarınki Gaziantep FK maçında forma giymesi halinde 70. maçına çıkmış olacak. Bugüne kadar Kayserispor forması ile 69 maça çıkan 20 yaşındaki file bekçisi bu sezon 25 kez Süper Lig maçında 1 kez de Türkiye Kupası maçında oynadı.

Doğan Alemdar, 25 kez Süper Lig maçında, 22 kez U21 maçında, 20 kez U19 maçında, 2 kez de Türkiye Kupası maçında sarı kırmızılı formayı giydi. Bu maçlarda 7 kez sarı kart gören kaleci Doğan 69 maçta 6210 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor
Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor
Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor
Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ali Tandoğan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğan Alemdar 70.maçına çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 09:01:04. #1.14#

title