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Doğan: "Afet mağduru üreticiler destek bekliyor"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mayıs ayı ortasında poyraz ve çöl sıcaklarının narenciye bahçelerinde yüzde 95'lere varan zarara yol açtığını belirterek, üreticiler için bir an önce destek paketlerinin hazırlanmasını istedi.

Doğan:
07.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:42

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mayıs ayı ortasında poyraz ve çöl sıcaklarının narenciye bahçelerinde yüzde 95'lere varan zarara yol açtığını belirterek, üreticiler için bir an önce destek paketlerinin hazırlanmasını istedi.

Tarımın ve çiftçilerin sorunları hakkında istişarede bulunmak için, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri Sorumlusu Orhan Sarıbal, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, 26. Dönem CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yaşanan doğal afetle ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Doğan, "15 Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadar beklemediğimiz kadar uzun süren poyraz, sonrasında çöl sıcağı ve kuvvetli fırtına, meyveleri yerle bir ederek çiftçimizi perişan etti. Adana'da, yaşadığımız poyraz, dalında çiçekten meyveye dönüşen nohut büyüklüğündeki ürünlerin birkaç çeşitte yüzde 75'ini çeşitlerin çoğunda ise yüzde 95'ini yere döktü" dedi.

TARSİM'in poyrazı özellikle bu yıl doğa afet kapsamına alarak, kara gününde çiftçilere destek olması gerektiğini belirten Doğan, "Ağustos ayında erkencilerle başlayan narenciye hasadı Nisan ayında geç hasat edilen ürünlerle birlikte 9 ay sürüyordu. Sonbahar ve kış mevsimlerinde Türkiye'nin hiçbir yerinde işçilik olmazken 9 ay kesintisiz narenciye hasadı yapılan Adana'da istihdama da katkı sağlanmaktadır. Zor durumda kalan ve borçlarını ödeyemeyecek çiftçilerimiz için bir an önce destek paketlerinin oluşturulması gerekli" diye konuştu.

Serin giden havalar ve ihracat kısıtlaması sebebiyle soğan ve karpuz fiyatlarının düşmesiyle de çiftçilerin sıkıntı yaşadığını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Karşılaşılan sorunların altından kalkamayan çiftçilerimiz üretemeyecek ve büyük bir ekonomik krize sebep olacak. Zor durumda olan çiftçiye herkesin desteğini beklemekteyiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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