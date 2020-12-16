"Doğamızı ve Çevremizi Koruyalım" mesajı
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"Doğamızı ve Çevremizi Koruyalım" mesajı

16.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:59

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında mıntıka temizliği yapıldı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında mıntıka temizliği yapıldı. Ekipler "Doğamızı ve Çevremizi Koruyalım" mesajı verdi.

Atılan çöplerin hem kötü görüntü oluşturduğu hem de doğamıza zarar verdiğini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, gelecek kuşaklara sağlıklı ve güzel bir dünya bırakabilmek için doğanın ve çevrenin korunması gerektiği mesajını verdi. Atılan her çöpün toplanamadığı ve toprakla buluşarak, doğaya zararlı hale gelebildiğini vurgulayan çalışanlar, vatandaşların bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istedi. - BİLECİK

'Doğamızı ve Çevremizi Koruyalım' mesajı
'Doğamızı ve Çevremizi Koruyalım' mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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