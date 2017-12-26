Doğaltaş İhracatçıları Fas'ta

Batı Akdeniz Doğaltaş Kümesi, Kanada ve ABD'nin ardından yurt dışı pazarlama programını Fas'a gerçekleştirdi.



Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BAİB Başkanı Mustafa Satıcı'nın da yer aldığı yurt dışı pazarlama faaliyetine proje katılımcısı olan 8 firmadan 10 ihracatçı katıldı.



Fas'ta gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında katılımcı firmalar ile Faslı ithalatçıları bir araya getiren B2B programı, Türkiye'nin Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman'ın açılış konuşması ile başladı.



Fas'ın dış ticaret ve ithalat verilerini paylaşan Duman, bölgenin dinamikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



B2B iş görüşmelerindeyse Batı Akdenizli firmalar, Faslı firmalara ürünlerini, üretim alanlarını, daha önce yer aldıkları uluslararası büyük inşaat yatırımlarını detaylı bir şekilde anlatma imkanı buldu.



Yurtdışı pazarlama programı daha sonra firma ve tesis ziyaretleri ile devam etti. Bölgedeki önemli ithalatçıların tesislerine giden heyet katılımcıları hem yerinde iş görüşmeleri gerçekleştirdi hem de bölgede talep gören taşları yerinde inceleme fırsatı elde etti.



Türkiye, 2016 yılında 126,5 milyon dolarlık doğal taş ithal eden Fas'a bu alanda en fazla ihracat yapan 4. ülke olma özelliğini taşıyor.