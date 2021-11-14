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Doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın korkuttu Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle 5127 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soba yakılan 2. katın bacasından çıkan dumanlar bir anda çevreyi sardı. Alevlerin yükseldiğini gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bacada çıkan yangına müdahalede bulunarak, kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın korkuttu

Doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın korkuttu

Doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın korkuttu

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