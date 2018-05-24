Doğalgazla Bozulan Yollar Onarılıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğalgaz çalışması ile bozulan yollar, Gürün Belediyesi tarafında n hızla onarılıyor.

Gürün'de devam eden doğalgaz çalışmaları nedeni ile bozulan yollar, hava şartlarının uygun olması ile hızla onarılmaya başlandı.. Çalışmaları yerinde inceleyen Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Doğalgaz çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan mahalle ve sokaklarımızın yollarını sıcak asfalt, parke ve betonla yeniden düzenleyerek hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde aralıksız devam edecektir."dedi. - SİVAS