Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu - Haberler

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Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, durumun doğalgaz kaçağından kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, durumun doğalgaz kaçağından kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ediniken bilgiye göre aynı aileden Ü.İ. (45), A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (17) bulantı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesi olan aile Manisa Celal Bayar Üniversitesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan aileden baba Ü.İ. ile çocukları 17 yaşındaki U.İ.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan sağlık ekiplerinin ev içerisinden gaz kokusu geldiğini bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile doğalgaz ekipleri de sevk edildi.

Yaralıların tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yunusemre, Doğalgaz, Manisa, 112, 3. Sayfa, Haberler

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