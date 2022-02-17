Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman yapılır? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve kimler alabilecek?

Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman yapılır sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğalgaz fatura ödemelerinin yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı. İşte E Devlet Doğalgaz fatura ödeme desteği başvuru bilgileri ve şartları. Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman? Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı mı? E Devlet Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilecek?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında doğalgaz desteği ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteği başvurularının cuma günü başlayacağını açıkladı.

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

DOĞALGAZ YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti. Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Linki haberin sonunda bulabilirsiniz.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğalgaz yardımı başvuru şartları Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından belirlenecek. Henüz şartlar belirlenmedi. Doğalgaz desteği başvuru şartlarının belirlenmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR VE KİMLERE VERİLECEK?

Doğalgaz desteği, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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