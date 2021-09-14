DOĞALGAZ VE SU BORUSU PATLADI, BÜYÜK PANİK YAŞANDI - Haberler
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DOĞALGAZ VE SU BORUSU PATLADI, BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da patlayan su borusunu tamir etmek isteyen ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile çalışma yaptıkları sırada doğalgaz borusuna zarar verdi.

ANTALYA'da patlayan su borusunu tamir etmek isteyen ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile çalışma yaptıkları sırada doğalgaz borusuna zarar verdi. Yaya ve araç trafiğini durduran ekipler, kısa sürede gazı keserek önlem aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı evleri yanında meydana geldi. Sokakta bulunan su kaçağını tamir etmek üzere gelen ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile çalışma yaptıkları sırada doğalgaz şebekesine zarar verdi. Suyla birlikte temas eden gaz, yapay şelale oluşturdu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yenine sağlık, itfaiye polis ve uzman ekipler sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak, arızayı giderdi.

DOĞALGAZ VE SU BORUSU PATLADI, BÜYÜK PANİK YAŞANDI

DOĞALGAZ VE SU BORUSU PATLADI, BÜYÜK PANİK YAŞANDI

DOĞALGAZ VE SU BORUSU PATLADI, BÜYÜK PANİK YAŞANDI

DOĞALGAZ VE SU BORUSU PATLADI, BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: DOĞALGAZ VE SU BORUSU PATLADI, BÜYÜK PANİK YAŞANDI - Haberler
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