Doğalgaz ve Kömür Zammı Nedeniyle Vatandaş Odunla Isınmaya Başladı

Aydın'da havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar yakacak telaşına düştü. İl genelinde pek çok yerleşim yeri doğalgaza ulaşmasına rağmen doğalgazdaki fahiş fiyatlar nedeniyle imkanı olan vatandaşlar doğalgazla ısınmak yerine odun ile ısınmayı tercih ediyor.

Aydın'da yaşayan pek çok kişinin umutla beklediği doğalgaz pek çok yerleşim yerine ulaştı. Ancak kabarık doğalgaz faturaları nedeniyle pek çok vatandaş doğalgaz ile ısınmak yerine odun yakmaya başladı. Özellikle köy bağlantısı olup şehirde yaşayanlar kabarık doğalgaz faturasına maruz kalmamak için odunla ısınmayı tercih ettiği belirtildi.

"Doğalgaz ve kömürdeki zamlar üşütüyor"

Doğalgaz ve kömüre son bir yılda yaklaşık yüzde 50 oranında zam geldiğini bu nedenle ısınırken de ekonomik düşünmek zorunda olduklarını belirten Ali Armutlu, "Yıllarca mahallemize doğalgaz gelsin rahat rahat ısınalım diye bekledik. Doğalgaz geldi, ancak fiyatlar da uçtu. Artık en hesaplı ısınma aracı köy bağlantısı olanlar için odun oldu. Budadığımız ağaçların dalları odun edip kış boyunca odunla daha ekonomik ısınıyoruz. Doğalgaz ve kömürde zehirlenme olayı da çok oluyor. Yaşanan zamlardan sonra odunlu ısınmaya döndük" diye konuştu. - AYDIN