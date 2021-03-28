İkamet yangını korkuttu
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İkamet yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İkamet yangını korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bayraktar mahallesinde bulunan bir ikametin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İkamet yangını korkuttu
İkamet yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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