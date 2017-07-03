Doğalgaz Servis Kutusu Patladı

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Patlamadan zarar gören aracın görüntüsü

Çevrede ki vatandaşlardan görüntü

Detay ADIYAMAN - Adıyaman'da bir binanın doğalgaz servis kutusunda meydana gelen patlamada, bir kişi gazdan etkilendi, bir araç da kullanılamaz hale geldi.