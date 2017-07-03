Doğalgaz Servis Kutusu Patladı
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü Patlamadan zarar gören aracın görüntüsü Çevrede ki vatandaşlardan görüntü Detay ADIYAMAN - Adıyaman'da bir binanın doğalgaz servis kutusunda meydana gelen patlamada, bir kişi gazdan etkilendi, bir araç da kullanılamaz hale geldi.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
Patlamadan zarar gören aracın görüntüsü
Çevrede ki vatandaşlardan görüntü
Detay ADIYAMAN - Adıyaman'da bir binanın doğalgaz servis kutusunda meydana gelen patlamada, bir kişi gazdan etkilendi, bir araç da kullanılamaz hale geldi.