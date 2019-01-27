Doğalgaz saatini balta ile barçalayıp boruyu kesen kadın büyük bir tehlikeye neden oldu

Bursa'da bir kadın kapısının önünde duran doğalgaz kutusunu balta ile parçalayıp doğalgaz borusunu kesti. Tüm bunları yaparken ağzında sigara bulunan Akgül Y. neredeyse faciaya neden olacaktı. Doğalgaz kaçağını fark etmesi üzerine Akgül Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursagaz ekipleri gazı keserken, Akgül Y. polis ekiplerine Kolum çarptı, doğalgaz kutusu yere düştü dedi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri Akgül Y.'nin yalanını ortaya çıkardı.

Olay akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İvazpaşa Mahallesinde meydana geldi. Elindeki balta ile evinin önünde bulunan doğalgaz kutusunu parçalayan Akgül Y. aradan bir sürenin geçmesinin ardından doğalgaz kaçağı olduğunu fark etti. Akgül Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursagaz ekipleri gazı keserek olası faciayı önledi. Akgül Y., polis ekiplerine ilk ifadesinde Dışarıda iken kolum çarptı, Doğalgaz kutusu yere düştü. Daha sonra içeri girdim. Bir müddet sonra ses geldiğini fark ettim ve durumu ihbar ettim dedi. Kadının ifadesinin ardından aynı evde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Akgül Y.'nin yalanını ortaya çıkardı. Görüntülerde Akgül Y. önce elindeki baltayla doğalgaz saatini parçalayıp, daha sonra evden aldığı bıçakla doğalgaz borusunu kestiğini gaz sızıntısıyla birlikte içeriye kaçtığı görüldü. Tüm bunları yaparken ağzında sigara bulunan Akgül Y., faciaya davetiye çıkardı.

Akgül Y. basın mensuplarına ise, 'Yere düşecekti, ben kolumu böyle yapınca zaten kendiliğinden düştü. Eski bir doğalgaz kutusu zaten kırıkmış çıkıkmış, yere düştü ortaya bende aldım çöpe attım. Akşamüzeri ses geldi gaz sızıntısı oldu, eski ev zaten doğalgaz kullanmıyorum soba yakıyorumö dedi. Görgü tanıkları ise gaz sıkıntısının sesini duyduklarını ve bomba gibi patlayacağını sandıklarını ifade etti.

Görüntülerin incelenmesinin ardından Akgül Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, Akgül Y.'nin evde beslediği Rottveiler cinsi köpek karakola götürülen sahibinin ardından bir anda sokağa fırlayınca paniğe neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA