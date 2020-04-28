İstanbul'da doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi
İstanbul Beylikdüzü'nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi. Görüntülerde, ekiplerin bölgede çalışma yaptığı ve çevrede vatandaşların olduğu görülüyor.
28.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:44
Beylikdüzü'nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi.
Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi.
Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin ekipler incelme başlatılırken, alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı ve vatandaşlar görülüyor.
Kaynak: İHA