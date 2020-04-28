İstanbul'da doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi İstanbul Beylikdüzü'nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi. Görüntülerde, ekiplerin bölgede çalışma yaptığı ve çevrede vatandaşların olduğu görülüyor.

Beylikdüzü'nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi. Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin ekipler incelme başlatılırken, alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı ve vatandaşlar görülüyor. Kaynak: İHA