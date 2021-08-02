Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı
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Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı Osmaniye'de bir sitenin giriş kapısında bulunan doğal gaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı.

Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir sitenin giriş kapısında bulunan doğal gaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nin bir blokunda oturan apartman sakinlerinin doğalgazı kesildi. Site yönetimi tarafından yapılan kontrollerde doğalgaz panosunda bulunan kabloların yerinde olmadığı görüldü. Binaya ait güvenlik kameralarını inceleyen yönetim bir şahsın bisikletle gelerek panodaki kabloları çaldığını gördü. İhbar üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler görüntülerden şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan G.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan fizik takibin ardından şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eden G.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı
Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı
Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı
Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı
Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı
Doğalgaz panosunun kablolarını çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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