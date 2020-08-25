Doğalgaz müjdesi Yörük ve Türkmen camiasında büyük sevinçle karşılandı
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Doğalgaz müjdesi Yörük ve Türkmen camiasında büyük sevinçle karşılandı

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki doğalgaz müjdesinin ardından, "Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği olarak, başta milli enerji politikaları olmak üzere bütün milli politikaları ve milli şuur oluşturma konusunda...

Doğalgaz müjdesi Yörük ve Türkmen camiasında büyük sevinçle karşılandı
25.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:51

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki doğalgaz müjdesinin ardından, "Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği olarak, başta milli enerji politikaları olmak üzere bütün milli politikaları ve milli şuur oluşturma konusunda atılan adımları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervini ortaya çıkarmasının öyle küçümsenecek bir buluş olmadığını, enerjide yüzde 90 dolayında dışa bağımlı ülkemizin artık kendi enerjisini kullanmasının en büyük adımını teşkil ettiğini söyledi.

Başkan Tatlıoğlu yayınladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin son dönemde yerli ve milli politika hamlelerini yakından takip ettiklerini ve camia olarak yapılan her çalışmayı, yatırımı sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. Tatlıoğlu açıklamasında, "Evrensel bir medeniyet oluşturmanın ilk adımı milli olmaktan geçmektedir. Milli vasıflarını koruyamayan bir topluluk evrensel değerler oluşturmakta asla başarılı olamaz. Bu anlamda Türkiye'nin son dönemlerde geliştirdiği milli hamleleri önemsiyor ve destekliyoruz. Binlerce yıl milletimiz tarafından yönetilmiş geniş bir coğrafyayı yeniden gündemine alan, aktif ve milli dış politikalarıyla güçlü bir saha oyuncusu haline gelen devletimiz, milli silah teknolojisi, milli yazılım ve milli enerji çalışmalarıyla da konumunu daha da güçlendirecektir" sözlerine yer verdi.

2023, 2053 ve 2071 hedefleri hedeflerimizdir

TDYTB Başkanı Tatlıoğlu'nun enerji politikalarını desteklediğini belirten açıklaması şu şekilde:

"Son zamanlarda ısrarla ortaya konulan 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin altı bu özgüven duygusunun verimli sonuçları olan vizyoner projelerle doldurulmalıdır. Sivil toplum örgütleri birer proje akademisi statüsünde çalışmalı ve kapasiteleri bu doğrultuda geliştirilmelidir. Aylardan Ağustos Günlerden Cuma marşıyla büyümüş ve ağustos ayını zafer ayına çevirmiş bir milletin evlatları olarak, içinde bulunduğumuz ağustos ayının geçen cuma gününde milletimize verilen doğalgaz kaynağı müjdesi bizi yeni bir zafer muştusu gibi sevindirmiştir. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak hamleler gerçekleştiren, bunun için gerekli altyapı ve teknolojik organizasyonu gerçekleştirenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Daha önce Yörük çocuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sunduğumuz minnet ve teşekkürü şimdi de Enerji Bakanımız, Yörük Yurdu Bilecik'in has evladı Fatih Dönmez'e ve tüm emeği geçenlere sunuyoruz. Son dönemlerde geliştirdiğimiz stratejik hamlelere verilen tarihi isimleri ve sembolleri milli şuur oluşturmak açsından çok önemsiyoruz. Sismik araştırma gemilerine Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis, sondaj gemilerimize Fatih, Yavuz, Kanuni isimlerinin verilmesi, milli silahlarımıza, Yörük, Sarp, Cirit, Atak gibi isimlerin verilmesi, uzaya Göktürk'ün gönderilmesi gibi konular sembolik de olsa büyük önem taşımaktadır. Zira M. Kemal Atatürk'ün ifadesiyle; 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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