Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı
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Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda gerçekleştirdiği yeni doğalgaz keşfi Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da sevinçle karşılandı.

Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda gerçekleştirdiği yeni doğalgaz keşfi Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdiğini duyurarak Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin ise 540 milyar metreküpe ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondaj çalışmalarının da devam ettiğini ifade ederken, Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi Amasra'da yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Amasralı esnaflardan Mehmet Datçalı, "Amasra'da bulunması çok güzel bir şey. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın da açıkladığı gibi bu işin devamı gelecek. Memleketimize büyük bir hazine. Ayrıyeten Amasra'mız içinde çok büyük önemli bir doğal kaynak" dedi.

Amasralı vatandaşlardan Kemal Çetir doğal gaz keşfinin bölgenin kalkınması ve gelişmesi açısından önem taşıdığını belirterek, "Çok güzel bir gelişme. En azından Bartın'ın bir gelişmesine yaren. En azından Bartın Amasra gelişir. O yönden çok iyi" dedi.

Süleyman Yeni ise "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Bundan daha iyisi olamaz. Bu durum hem ülkemiz hem Amasra'mız için çok iyi yani" ifadelerinde bulundu. - BARTIN

Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı
Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı
Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı
Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı
Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı
Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı
Doğalgaz keşfi Amasra'da sevinçle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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