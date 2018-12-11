Doğalgaz Kaçağı Yangına Neden Oldu

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir sokakta sabaha karşı doğalgaz hattında oluşan gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Bölgedeki doğalgaz ve elektriğin kesilmesiyle, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayın ardından sokakta bulunan apartmanların sakinleri, güvenlik amaçlı olarak tahliye edildi.

Yenimahalle 1543'üncü Sokak'taki doğalgaz hattında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doğalgaz kutusu alev aldı. Alevler, kısa sürede yükselirken sık sık küçük çaplı patlamalar yaşandı. Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İGDAŞ'a bağlı görevliler ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki doğalgaz ve elektriğin kesilmesinin ardından yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Bu sırada polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz kaçağı ve beraberindeki yangın nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri, güvenlik amaçlı olarak polis ekiplerince binalardan tahliye edildi. Gaz kaçağından etkilenen bir kişi de olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi.

"KALKTIK, HER TARAF ALEV İÇERİSİNDE"

Doğalgaz kaçağı ve yangının yaşandığı noktaya en yakın apartmanda ikamet eden Ali İlhan, olayla ilgili, "Nasıl olduğunu bilemiyoruz. Zaten yatıyorduk biz. Kalktık, her taraf alev içerisinde, duman içerisinde. Çoluk çocuk kendimizi dışarıya zor attık. Zaten dışarıdaki alevlerin görüntüsünü de çektik. Allah'a şükür, kimseye bir şey olmadı" dedi.