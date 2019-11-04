Doğalgaz fiyatları 5 yıl baskı altında

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbon Kaynaklar Direktörü Sohbet Karbuz "Bugün çizilen projeksiyonlar doğalgaz fiyatlarının en azından önümüzdeki üç-beş yıl içerisinde artmayacağını, ciddi baskı altında tutulacağını gösteriyor" dedi.

04.11.2019 07:57
Doğalgaz fiyatları 5 yıl baskı altında

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbon Kaynaklar Direktörü Sohbet Karbuz "Bugün çizilen projeksiyonlar doğalgaz fiyatlarının en azından önümüzdeki üç-beş yıl içerisinde artmayacağını, ciddi baskı altında tutulacağını gösteriyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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