Doğalgaz fiyatları 5 yıl baskı altında
Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbon Kaynaklar Direktörü Sohbet Karbuz "Bugün çizilen projeksiyonlar doğalgaz fiyatlarının en azından önümüzdeki üç-beş yıl içerisinde artmayacağını, ciddi baskı altında tutulacağını gösteriyor" dedi.
04.11.2019 07:57
Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbon Kaynaklar Direktörü Sohbet Karbuz "Bugün çizilen projeksiyonlar doğalgaz fiyatlarının en azından önümüzdeki üç-beş yıl içerisinde artmayacağını, ciddi baskı altında tutulacağını gösteriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com