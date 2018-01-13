Doğalgaz Firmasından "Patlama" Açıklaması

SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, şehir genelinde herhangi bir kazı çalışması yapılacaksa mutlaka 444 1187 numaralı SAMGAZ Çağrı Merkezinin aranarak nezaretçi ekip talep edilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hersek Sokak'ta yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunun delinmesi sonucunda patlama ve yangın meydana gelmiş, bazı dairelerde büyük zarar oluşmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, "Bölgede çalışmalarına başlayan SAMGAZ ekipleri tarafından hasar onarım işlemleri dün 18.00 itibariyle tamamlanarak doğalgaz arzı sağlanmaya başlanmıştır. Bu süreçte, aynı sektörden beslenen 317 adet binada mevcut 992 adet doğalgaz abonesine geçici olarak doğalgaz verilememiştir. Akabinde ise bölgede yer alan binaların servis kutusu teknik kontrolleri SAMGAZ ekipleri tarafından yapılarak sektör, aynı gün 21.00 sıralarında tam olarak işletmeye alınmıştır. Alt ve üst yapı çalışmaları esnasında doğalgaz hatlarının mevcut olduğu alanlardaki bu güzergahlar, uyarı levhaları ile belirlenmektedir. Çalışmaların, denetimimiz altında sürdürülmesi, şehir genelinde çalışma yapacak kişi, kurum ya da kuruluşların bu düzene riayet etmelerinin gerekliliği, doğalgaz altyapısındaki hasarların ağır sorumluluklar taşıdığı, alt ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan, çalışma yapan ekipler ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu, çalışma talimatını veren yöneticilerin mesul olduğu şirketimiz tarafından her fırsatta dile getirilmektedir. Samsun artık doğalgazı uzun süredir kullanan bir şehrimiz. Bu bağlamda gerek kurumlar arası yazışmalarımızda ve gerekse tüm basın açıklamalarımızda detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Hasar alanında yapılan incelemelerde ise, sokakta doğal gaz hattı olduğu ve izinsiz kazı yapılamayacağına dair SAMGAZ uyarı levhasının da yer aldığı tespit edilmektedir. SAMGAZ, 7/24 aktif olan bir kuruluş. Dolayısıyla günün her saatindeki taleplere mutlaka cevap veriyoruz. Üstelik bunun için bir ücret de talep etmiyoruz. Hal böyle iken, halen daha izinsiz ve bildirimsiz yapılan kazılara anlam vermek mümkün değil" dedi.

Şehir genelinde herhangi bir kazı çalışması yapılacak ise mutlaka 444 1187 numaralı SAMGAZ Çağrı Merkezinin aranarak nezaretçi ekip talep edilmesinin gerektiğinin altını çizen Kolsan, "Acil durumlarda 187 Acil İhbar Hattımızın aranması, bu tarz durumlar ile karşı karşıya kalınmaması adına önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN