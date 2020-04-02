Doğalgaz faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Doğalgaz tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara doğalgaz tasarruf yöntemleri! Koronavirüs nedeniyle herkes evlere çekildi, özellikle bu dönemde sürekli evde bulunmak çok fazla doğalgaz ve güç tüketimine neden oldu. Malesef faturalarımız kabarık gelebilir. Peki ufak tedbirlerle nasıl tasarruf yapabiliriz?

Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık nedeniyle hepimiz evlerimize çekilmek durumunda kaldık. Bütün aile bireylerinin evde olması ve havaların soğuk olması nedeniyle kombilerin çalışması, ocakların aktif bir şekilde yemek yapımında kullanılması bizleri sıkıntıya sokabilir. Peki ufak tedbirler ve küçük müdehaleler ile nasıl doğalgaz tasarrufu yapabiliriz? Faturamızı nasıl indirebiliriz?

DOĞALGAZ FATURASINDA TASARRUF YÖNTEMLERİ

Öncelikli olarak peteklerinizin arkasına ısı yalıtımı malzemeleri koyarak soğuk duvarların peteklerinizdeki ısıyı emmesini önleyebilirsiniz.

İkinci olarak da peteklerinizin önünü kapatacak şekilde eşyalarınızı yerleştirmeyin. Böylelikle peteklerdeki ısı odanızın her yerine rahatlıkla yayılma imkanı bulacaktır.

Perdelerinizi kapalı tutun ve camlarınızdan içeriye soğuk hava gelmesini engelleyin.

Bütün odalarınızı ısıtmak yerine kullanım sıklığınıza göre odalarınızı ısıtın.

Eski camlarınızı yeni sistem PVC camlar ile değiştirerek de evinizdeki sıcaklığı koruyabilir ve doğalgaz tasarrufu yapabilirsiniz.

Binanız eski ve ısı yalıtımı yoksa, profesyonel bir yalıtım şirketi ile anlaşarak binanıza ısı yalıtımı yaptırmanız faturanızda önemli bir rahatlama sağlayacaktır.