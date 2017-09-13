Doğalgaz Devleri Ingas 2017'de Buluşacak



TÜRKİYE'NİN en büyük kongre ve fuar organizasyonlarından biri olarak gösterilen ve dünya doğalgaz devlerini İstanbul'da buluşturacak olan 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren dünyadaki en büyük firmaların katılacağı etkinlikte sektördeki son gelişmeler değerlendirilecek, yeni iş pazarları masaya yatırılacak.

HEDEF DOĞALGAZIN TİCARET MERKEZİ OLMAK

Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri niteliğindeki çevre dostu doğalgazla ilgili Türkiye'nin tek kongre ve fuarı olan İGDAŞ'ın dev organizasyonu 'INGAS 2017', dünyanın önde gelen 20 ülkesini İstanbul'da buluşturmaya hazırlanıyor. Bulunduğu konum itibariyle de dünyada doğalgazın ticaret merkezi olmayı hedef edinen Türkiye için oldukça önemli bir organizasyon olan INGAS 2017, ayrıca çok değerli konukları da ağırlayacak. Sektörün tüm dinamiklerinin konuşulacağı kongrenin yanı sıra bu yıl ilk kez fuarla birlikte düzenlenecek etkinliğin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanması amaçlanıyor.

İTHALAT VE İHRACATA HIZ KAZANDIRACAK

INGAS 2017'de ABD, Almanya, Azerbaycan, Avusturya, Bahreyn, Belarus, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Cape Town, Cibuti, Çin, Fas, Fransa, Etiyopya, Gana, Gürcistan, Güney Sudan, Hollanda, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsveç, İtalya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Katar, Kenya, Kuveyt, Makedonya, Nijerya, Umman, Özbekistan, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Ukrayna ve Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra 250'yi aşkın firma temsilcisi de bir araya gelecek. İki gün boyunca sürecek fuar, önemli ticari anlaşmalara ev sahipliği yaparak ithalat ve ihracata hız kazandıracak.

YERLİ VE YABANCI FİRMALAR İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 40'ı aşkın bakanlık, kuruluş, üniversite ve STK dev fuara destek verenler arasında yer alıyor. Sektör paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirecek uluslararası platformda, doğalgaz jeopolitiği ve arz güvenliği, doğalgaz sektöründe risk ve fırsat yönetimi, doğalgaz piyasasında hukuki düzenlemeler, iklim ve çevre, doğalgaz sektöründe finans ve finans kaynaklarına erişim, doğalgaz işletmeciliği, yeni yaklaşım ve teknolojiler, inovasyon ve Ar-Ge gibi çok çeşitli konular tartışılacak. Ayrıca fuara katılacak firmalar, doğalgaz devi ülkelerin sektördeki yenilikleriyle de tanışma fırsatı yakalayacak.

KONGREYE KONUŞMACILAR DAMGA VURACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da katılımının beklendiği INGAS 2017'nin kongre ayağına ise dünyanın dört bir yanından gelecek olan konuşmacılar damga vuracak. Sektörle ilgili konuşma yapacak isimler ise şöyle: Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Saroviç, Ürdün Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Sekreteri Amani Al Azzam, Arap Ülkeleri Ticaret Odası Başkanı Nael Raja Al Kabarati, Uluslararası Gaz Birliği Başkanı David Carrol, Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Sekreteri Ahmad Al-Zubi, SVB Uluslararası Enerji Başkanı Sara Vakhshouri, Avrupa Gaz Araştırmaları Merkezi Başkanı Isabella Moretti, Hindistan Akıllı Şebekeler Forumu ve Global Akıllı Şebekeler Federasyonu Başkanı Reji Kumar Pillai, Indrapastha Gas Limited (IGL) Ölçüm İşleri Başkanı Sushil Kumar, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan.