Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman? e Devlet giriş ekranı... Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğalgaz fatura ödemelerinin yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı. İşte E Devlet Doğalgaz fatura ödeme desteği başvuru bilgileri ve şartları. Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman? Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı mı? E Devlet Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik ısınma desteği kapsamında doğalgaz yardımı yapılacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Yaklaşık 4 milyon haneye verilecek olan doğalgaz fatura ödeme desteği hane başına 450 lira ile 1150 lira arasında olacak.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAKAN YANIK TARİH VERDİ

Doğal gaz ve kömür desteklerinin ısınma yardımları başlığında değerlendirildiğini belirten Bakan Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.

450 MİLYON TL EK KAYNAK

Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz.

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.

Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı mı? E Devlet Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilecek?

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