Doğalgaz Çalışmalarında Su Borusu Patladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğalgaz çalışması esnasında su borusu patladı. Tonlarca su boşa aktı.

İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi üzerinde doğalgaz çalışmalarını yürüten ekipler, iş makineleri ile kazı yaptıkları esnada şehir şebekesine ait su borusunu patlattı. Patlayan boru nedeniyle tonlarca su yaklaşık yarım saat boyunca boşa aktı. Haber verilen GASKİ ekipleri tarafından patlayan su borularını onarmak için çalışma başlatıldı. Çalışma boyunca tonlarca su boşa aktı. - GAZİANTEP