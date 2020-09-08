Doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar etti
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Doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar etti

GAZİANTEP'te yaşayan Samet G., (20) henüz bilinmeyen bir nedenle, doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak, intihar etti.

Doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar etti
08.09.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:04

GAZİANTEP'te yaşayan Samet G., (20) henüz bilinmeyen bir nedenle, doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak, intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Samet G., babasına ait iş yerinden çıkarak eve geldi. Ailesinin evde olmadığı sırada, odadaki doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asan Samet G. yaşamına son verdi. 

Eve gelen ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Samet G.'nin cesedi, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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