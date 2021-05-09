Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı

Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı.

Sivas'ta iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Eğriköprü Mahallesi 24. sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Boş arazi üzerindeki dolgu toprağı düzenleyen iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu. - SİVAS

Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı
Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı
Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı
Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Ozan Tufan Gökhan Töre Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:51:54. #1.15#

title