Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kendi çiftliklerinde ürettikleri doğal yumurtaları pazarlarda satan üreticiler, doğal yumurtaları vatandaşa uygun fiyattan satıyor.

Eskişehir'de üreticilik yapan Turgut Günay, 4 yıldır kendi çiftliğinde doğal yumurta üretiyor. Belli bir arazide gezen tavuklarından doğal olarak elde ettiği yumurtaları pazarlarda satan Günay, bin tavuktan yüzde 75 verim alıyor. Pazarlarda yada çevresine uygun fiyata yumurta satan Günay, vatandaşların mutlaka pazarları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Kendi ürünlerini satan üreticilerin fiyatlarına zaman yapmadığını ifade eden Günay, vatandaşların bütçelerine uygun olduğunu söyledi.

"Elimden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyorum"

Kendisi için önemli olan şeyin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren üretici Günay, "Müşterilerimin memnuniyeti için elimden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyorum. Benim de giderlerim artsa da dayanmaya çalışıyorum. Belirli müşterilerim var, onların güvenini zedelememek için en doğal şekilde ürettiğim yumurtaları olabildiğince uygun fiyata satmaya çalışıyorum. Marketlerde fiyatlar artıyor, ancak onların da farklı maliyetleri var. Kimseyi suçlamak istemem" dedi.

"Müşterilerim diledikleri gibi seçerek alabiliyorlar"

Üretimini yaptığı ve pazarlarda sattığı doğal yumurtalar hakkında konuşan Günay, "Şu anda birden fazla çeşit yumurta satıyorum. Yumurtalar, tavuğun çeşidine göre renk farklılığı gösteriyor. Çeşidi, boyutu fark etmeksizin tanesini 1 TL 20 kuruştan veriyorum. Müşterilerim diledikleri gibi seçerek alabiliyorlar" diye ekledi. - ESKİŞEHİR