Doğal yöntemlerle bir asırdır çeltik ekiyorlar Doğal yöntemlerle bir asırdır çeltik ekiyorlar Hizan ilçesine bağlı Karbastı köylüleri oruç tutarak güneşin altında çeltik ekimi yapıyor Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı dağ köyü olan Karbastı köyü ve Yamaç mezrasında köylüler bir asırdır dededen-babadan kalma yöntemlerle doğal çeltik ekimi yapıyor.

Doğal yöntemlerle bir asırdır çeltik ekiyorlar

Hizan ilçesine bağlı Karbastı köylüleri oruç tutarak güneşin altında çeltik ekimi yapıyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı dağ köyü olan Karbastı köyü ve Yamaç mezrasında köylüler bir asırdır dededen-babadan kalma yöntemlerle doğal çeltik ekimi yapıyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karbastı köyünde yaşayan köylüler, tarlalarına ektikleri çeltikten elde ettikleri pirinçle geçimlerini sağlıyor. Mayıs ayının ortalarında çeltik ekiminin başladığı köyde, vatandaşlar imece usulü çeltik ekimi yapıyor. Yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yordamıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştıran köylüler, dizlerine kadar gömüldükleri çamurdan havuzlar oluşturup içini su ile dolduruyor.

Ramazan ayında oruçlu halde kızgın güneşin altında çalışan köylüler, su dolu havuzlara çeltik tohumlarını ekiyor. Köylüler hasat sonu tarlalardan biçtikleri çeltikleri köyün içinde bulunan değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri satarak geçimlerini sağlıyor.

"Zahmetli bir iş yapıyoruz"

Çeltik ekimi yapan köylülerden Mehmet Şirin Tuz, kalitesiyle meşhur pirincin ekimine başladıklarını belirtti. Tuz, "İlkbahar mevsiminde pirinç ekiyoruz. Bizim uğraştığımız pirinç işi bayağı zahmetlidir. Bu gördüğünüz tarlaya 3 teneke pirinç ekiyoruz, 40 ila 45 teneke arasında verim veriyor. Buraya su kanalla geliyor. İlkbahar mevsiminde tıkanan kanalları açıyoruz bayağı zahmetlidir. Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Her sene bu işi yapıyoruz. Köyümüzde sadece pirinç üretiminde para kazanıyoruz" dedi.

"3-4 kilometre uzaktan kanallarla su getiriyoruz"

Karbastı köyüne arkadaşlarının yardımına gelen Muhsin Aydoğdı ise çeltik ekimini imece usulü ile yaptıklarını ve çok zahmetli bir iş olduğunu belirterek, köylünün geçim kaynağının çeltikten elde edilen pirinç olduğunu söyledi. Aydoğdı, "Buradaki köyümüzün geçimi tamamen pirinçtir. Arkamda görmüş olduğunuz çeltik tarlalarının ekim işine ilkbaharın gelmesi ile birlikte başladık. Zahmetli bir iştir. Yaklaşık 3-4 kilometre uzaktan kanallarla su getiriyoruz. Köylüler imece usulü havuzlar oluşturuyor ve daha sonra çeltik ekimi yapılıyor. Bu tarlalardan hasat edilen çeltikler köy içinde bulunan su değirmenlerinde öğütülüyor. Bu köyün geçimi tamamen pirinç üretimi ile sağlanıyor. Doğunun en güzel pirinci Karbastı köyünde yetişmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA