Doğal Yoğurdun Hikayesi Bilim Şenliği'nde

Bursa Bilim Teknik Merkezi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'Turkish Airliness Science Expo 2018'de Eker, çocuklara doğal yoğurdun hikayesini ve meyveli süzme yoğurt yapımını anlatacak.

Çocukları bilimle buluşturmayı ve her çocuğun bilime dokunmasını amaçlayan Bilim Şenliği, 26-29 Nisan tarihleri arasında çocuklara bilim atölyelerinde deneyimleme fırsatı veriyor. 3 yıldır aralıksız olarak Bilim Şenliği'ne destek veren Eker Süt Ürünleri de "Meyveli süzme yoğurt" atölyesinde çocuklara doğal yoğurdun hikayesini anlatıp yoğurt yapımını pratik olarak gösterecek.

Yoğun katılımın beklendiği eğitimlere öğrencilerin teorik bilgileri pratik bilgiye dökmeleri sağlanarak daha iyi öğrenmeleri amaçlanıyor. Bu hafta sonuna kadar devam eden Bilim Şenliği'ne randevu alınarak atölyelere katılım sağlanabilecek. - BURSA