Doğal Yaşama Keçiören'de Merhaba Dediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğal Yaşama Keçiören'de Merhaba Dediler

Doğal Yaşama Keçiören'de Merhaba Dediler
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen birbirinden sevimli canlılar burayı ziyaret eden vatandaşların gözdesi oldu.

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen birbirinden sevimli canlılar burayı ziyaret eden vatandaşların gözdesi oldu. Ailelerin ve çocukların keyif alarak ziyaret ettiği bu parktaki küçük misafirlerin yeni ortamlarına alışmak için annelerinden aldıkları yardım ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİLER

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya yeni gelen ceylan, geyik, kanguru, ördek, tavuk, sülün, emu kuşu ve minik kuzular görücüye çıktı. Veteriner hekimlerin kontrolünde bulundukları ortama uyum sağlamaları için rutin arlıklarla takip edilen minik canlılar, Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden vatandaşların hem yüzünü güldürdü hem de keyifli anlar yaşattı.

DOĞAL YAŞAMA DAVET

Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlı çeşitliliğini artırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğal yaşamı görmeleri için Ankaralıları Keçiören'e davet ederek şunları aktardı:

"Doğal Yaşam Parkımızdaki canlılarımız her geçen gün gerek sayı gerekse tür anlamında çoğalıyor. Keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik ailesine katılan yavru midillimiz büyük ilgi görüyor. Parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Parkımızın girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Evgar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğal Yaşama Keçiören'de Merhaba Dediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:18:40. #1.15#

title