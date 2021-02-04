Doğal Yaşam Parkı ailelerin ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor
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Doğal Yaşam Parkı ailelerin ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor

04.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:42
Doğal Yaşam Parkı ailelerin ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor

Onlarca türden canlıya ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailelerin ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Onlarca türden canlıya ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailelerin ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar bahardan kalma bir günün yaşandığı Keçiören'de, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmadığı saatleri aileleriyle birlikte doğal yaşam parkında geçiriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımız ve çocuklarımız yenileyerek hizmete sunduğumuz doğal yaşam parkımıza gelerek stresli yaşamdan bir nebze de olsa uzaklaşıyorlar. Çocuklarımız burada doğayı ve hiç görmedikleri canlıları tanıma fırsatı da buluyorlar. Dünyaya yeni gelen kuzumuz ise şuanda herkesin ilgi odağı olmuş durumda." dedi.

Altınok, doğal yaşam parkındaki canlı türlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Özellikle dünyaya yeni gelen canlılarımız çocuklarımızdan büyük ilgi görüyor. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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