Doğal Yaşam'da Yaralar Sarıldı

İzmir Doğal Yaşam Parkı, son 8 ayda 39 farklı türde 118 yaban hayvanını iyileştirip yeniden doğaya saldı. Tedavi edilenler arasında, doğada yaralı halde bulunan sahipsiz bir eşek de vardı.



Sadece 130'dan fazla türde bin 500'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapmakla yetinmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı; yaralı, hasta ve tedaviye muhtaç halde getirilen yaban hayvanlarına da kucak açıyor. Veterinerler ve uzman personel tarafından gösterilen yakın ilgi ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede sağlığına kavuşturulan hayvanlar, tedavilerinin bitiminde yeniden doğaya salınıyor.



2011-2017 yılları arasında İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yaralı olarak getirilip tedavileri yapıldıktan sonra doğaya salınan yaban hayvanı sayısı 779 oldu. Bu yılın son 8 ayında ise bu rakam 39 türde 113 hayvan olarak kayıtlara geçti. Park'ta tedavi edilenler arasında, kent merkezinde yaralı halde bulunan sahipsiz hayvanlar da var.



Sevimli eşek sağlığına kavuştu



Bornova'da yaşayan bir vatandaşın derin yaralar içinde görerek bildirdiği ve Hayvan Hakları Federasyonu bağlantısıyla Doğal Yaşam Parkı'na getirilen eşek, kısa süre içinde iyileştirildi. Tedaviyi gerçekleştiren Veteriner Hekim Elçin Dikilikaya, "Yaralı hayvan, tedavisinin gerçekleştirilebileceği başka bir merkez bulunamadığı için bizim kurumumuza geldi. İlk geldiğinde kırığı yoktu ancak bilinemeyen bir sebepten dolayı sol arka bacağında çok ciddi ve derin bir yara vardı. En önemlisi de enfeksiyona uğramış bir yaraydı bu. Hemen ıslak bandaja alarak 2-3 gün süreyle bu şekilde muhafaza ettik. Sonra da dokudaki hareketliliğe göre tedavi uyguladık" diye konuştu. Yarası kabuk bağlayan eşeğin hızlı bir iyileşme süreci yaşadığını ve yeniden hayata bağlandığını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerleri, kısa süre içinde sevimli hayvanın sahiplendirileceğini duyurdu. - İZMİR