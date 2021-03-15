Doğal ve katkısız yiyecekler bu pazarda satılacak

Doğal baldan şekersiz dondurmaya, köy ürünlerinden el yapımı makarna ve erişteye kadar birbirinden farklı birçok ürünün, 20 Mart'a kadar Akasya Alışveriş Merkezi'nde kurulacak pazarda olacağı bildirildi.

Doğal baldan şekersiz dondurmaya, köy ürünlerinden el yapımı makarna ve erişteye kadar birbirinden farklı birçok ürünün, 20 Mart'a kadar Akasya Alışveriş Merkezi'nde kurulacak pazarda olacağı bildirildi.

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek ve vücut direncini artırabilmek için sağlıklı besinler tüketilmesi gerektiğini öneriyor. Şekersiz, glütensiz, fermente ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı Akasya Butik Lezzet Günleri'nin bugün başladığı bildirildi. Katkısız ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı etkinlik 20 Mart tarihine kadar Akasya zemin katta olacak.

Butik Lezzet Günleri'nin, yıl içerisinde belirli tarihlerde ziyaretçiler ile buluşmaya devam edeceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı