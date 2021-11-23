Doğal Taş ve Deniz Kabuklarından El Sanatları Sergisi

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Sanatçı Nail Türkel'in doğal taşlar ve deniz kabuklarından yapmış olduğu eserlerin yer aldığı 'Karma El Sanatları Sergisi' Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda açıldı. 30 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan serginin açılış törenine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, eserler hakkında Türkel'den bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu, Sanatçı Nail Türkel'in 'Karma El Sanatları Sergisi'ne' ev sahipliği yaptı. Doğal taşlar ve deniz kabuklarından yapılan el sanatı eserlerin yer aldığı serginin açılış programına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ustamehmetoğlu, Özcan ve sanatseverler sergiyi gezdi. Ressam Nail Türkel, sergide yer alan eserleri hakkında bilgi verirken, Ustamehmetoğlu ve Özcan, Türkel'i tebrik etti. Öte yandan, 'Karma El Sanatları Sergisi'nin' 30 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı bilgisi verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet