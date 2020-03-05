Doğal taş sektöründe hedef Meksika ve Güney Amerika

05.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:42

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, doğal taşta en önemli alıcı olan Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle Meksika ve Güney Amerika pazarlarına yöneldiklerini söyledi.

Bilecik'te mermer ve madencilik sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılı 4,3 milyar dolar ihracatla kapattıklarını ifade etti.

Bu rakamın 1,9 milyar dolarlık kısmını doğal taş dış satımının oluşturduğunu belirten Dinçer, şöyle devam etti:

"Doğal taşta bu sene, geçen yıldan kalan malzemelerin de etkisiyle yüzde 10 civarında yükselişimiz vardı ancak şubat ayında virüsün çıkmasıyla doğal taş blokta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 50 düşüş yaşandı. Bu durum firmalarımızı ciddi anlamda etkilemeye başladı. Mart ayında da böyle bir düşüş bekliyoruz. Çünkü hala virüsle ilgili olumlu bir sonuç alınamadı."

Dinçer, geçen yıldan itibaren yeni pazar çalışmalarına ağırlık verdiklerini, bu kapsamda 20 ülkeye ticaret heyetleri düzenlediklerini söyledi. Dinçer, "Böyle baktığımızda, işlenmiş ürünümüzdeki ihracatta artış var. Düşüş yaşadığımız sektör, doğal taşın blok kısmı. Çin Halk Cumhuriyeti en önemli alıcımız. Orada virüsün çıkmasıyla böyle bir sıkıntı oldu ama yeni pazarlara, Meksika'ya bundan sonra önem vereceğiz. Güney Amerika'ya önem veriyoruz." diye konuştu.

Dinçer, Kovid-19 salgınının etkisini kaybetmesi ve seyahatlerin artmasıyla ihracatın hızlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA