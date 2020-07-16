Doğal taş ihracatında Denizli önemli rol oynuyor Mermer ve traverten bakımından önde gelen bölgelerden biri olan Denizli, Türkiye'nin madencilik sektöründeki en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Mermer ve traverten bakımından önde gelen bölgelerden biri olan Denizli, Türkiye'nin madencilik sektöründeki en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Denizli, sahip olduğu güçlü potansiyel ile önümüzdeki yıllarda hem ihracatını hem de toplam ihracat içindeki payını artırmayı hedefliyor.

Denizli'nin sektördeki zenginliğine dikkat çeken Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin mermer ve doğal taşta gerek kalitesiyle gerekse de güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyerek, madencilik sektörünün Denizli'nin toplam ihracatı içindeki payının yüzde 6 olduğunu belirtti. Memişoğlu, " Denizli 2019 yılında blok mermer ve traverten grubundaki 50 milyon dolar değerindeki ihracatıyla, Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 7. ili olmuş ve Türkiye'nin ilgili gruptaki toplam ihracatından yüzde 6 oranında pay almıştır. Benzer şekilde, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar grubunda da geçtiğimiz sene 136 milyon dolarlık ihracata imza atan Denizli, Türkiye ihracatında yüzde 14 oranında paya sahip olmuştur ve böylelikle Türkiye'nin en büyük 3. ihracatçısı konumundadır. Denizli'nin madencilik sektöründeki toplam ihracatı ise 2019 yılında 190 milyon dolar olarak kaydedilmiştir" dedi.

DENİB tüm ihracatçılara hizmet veriyor

Sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'deki mermer ve doğal taş firmalarının ocaklarıyla, fabrikalarıyla üretimlerini sürdürdüklerini belirterek kullanılan teknoloji ve ürünlerin kalitesiyle Denizli'nin dünyada adını duyurduğunu vurguladı.

2019 yılında, madencilik sektöründe DENİB üyelerince yapılan ihracatın 140 milyon dolar, Denizli'den yapılan ihracatın ise 190 milyon dolar değerinde olduğunun altını çizen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Birliğimiz 2010 yılı öncesinde Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ydi. Dolayısıyla o dönemde Denizli'de faaliyet gösteren mermer ve doğal taş firmaları Birliğimiz üzerinden ihracat yapamıyordu. 2010 yılından sonra bu durum ortadan kalktı ve bölgesel bir Birlik olan DENİB tüm ihracatçılara hizmet vermeye başladı. Madencilik sektörümüz toplam ihracatımızdan yüzde 6 pay alan ve en çok önemsediğimiz sektörlerden biri konumunda. Gerek faaliyetlerimiz gerekse de sektöre yönelik projelerimiz ile ihracatçılarımız için hizmet sunmaya devam ediyoruz."

Mermer ve doğal taş firmalarına yeni proje müjdesi

2016 ve 2019 yılları arasında DENİB üyesi mermer ve doğal taş firmalarının uluslararası rekabetçiliklerini geliştirmek için UR-GE Projesi düzenlediklerini belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, yakın dönemde yeni bir UR-GE Projesiyle daha geniş katılımlı ve yurt dışı pazarlarda aktif olarak faaliyetlerde bulunulmasının planlandığının müjdesini verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri DENİB olarak önem verdiğimiz faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. 2013 yılından bu yana ev tekstili, gıda, mermer, makine ve aksamları sektörlerinde farklı projeler yürütüyoruz. Proje katılımcısı üyelerimizle yurt dışındaki alıcıları bir araya getirdiğimiz organizasyonların geçtiğimiz yıllarda ihracatımıza olumlu katkısı olmuştu. Mermer ve doğal taş firmalarımıza yönelik düzenlemeyi planladığımız yeni projemiz ile birlikte mevcut projelerimize bir halka daha eklemeyi hedefliyoruz. Öte yandan, ihracatçı sektörlerimize yönelik organize ettiğimiz çalıştaylarımızı 2019 yılının son çeyreğinde madencilik sektörü için de düzenleyerek sektörün durumunu ve beklentilerini masaya yatırmıştık. Önümüzdeki süreçte de yeni çalıştaylarda ve etkinliklerde madencilik sektöründeki üyelerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA