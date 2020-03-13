Doğal şifa kaynakları İstanbul'da buluşuyor!
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Tema Vakfı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Doğal şifa kaynakları İstanbul'da buluşuyor!

Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 'Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı EXPONATURA'da organik severler ile bir araya geliyor.

13.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:35
Doğal şifa kaynakları İstanbul'da buluşuyor!

11. yılında sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren yüzlerce sektörel firmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan EXPONATURA, yalnızca Türkiye'den değil zengin dünya coğrafyasının farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çok sayıda lider markayı sağlıklı yaşam ilgilileri ile bir araya getiriyor.

Sektörün ülkemizdeki gelişiminde önemli bir rolü olan Exponatura, Türkiye ve komşu ülkelerden Her türlü doğal yaşam alternatifine ev sahipliği yapan ve ülkemizde gerçekleşen tek sektörel organizasyon olma özelliği ile sektörün uluslararası pazarda tanınırlığını arttırıyor ve ticari iş birliklerine ev sahipliği yapıyor.

UZMAN İSİMLER, DOĞADAN GELEN ŞİFAYI EXPONATURA ZİYARETÇİLERİ İLE PAYLAŞIYOR!

11.EXPONATURA Fuarı'nda'Doğa Benim İlacım' teması ile fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı, dengeli ve doğal besinlere dayanan bir yaşam sürdürme konusu ele alınıyor.

Tema kapsamında gerçekleştirilecek ve fuar boyunca devam edecek konferanslarda sektör temsilcileri, doktorlar, eczacılar, beslenme uzmanları fuar ziyaretçileri ile bir araya gelerek sağlıklı yaşam ilgililerin sorularını cevaplayacak.

Bitkisel İçerikli Ürün Grupları Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuluyor!

Fuarda; ziyaretçiler tüm bölgelerde yetişen şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünleri, anne-bebek ürünleri, vejetaryen-vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik ürünleri, doğal tedaviler-bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok ürünü deneme fırsatı elde edecek.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek organizasyon, bitkisel içerikli ürün grupları ile 10 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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