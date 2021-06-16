Doğal reçeller kreş ve huzurevinde tüketilecek
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Doğal reçeller kreş ve huzurevinde tüketilecek

Doğal reçeller kreş ve huzurevinde tüketilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye bağlı huzurevinde ve kreşlerde tüketilmek üzere ilçedeki gül bahçesinden hasat edilen güllerden reçel yapıldığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye bağlı huzurevinde ve kreşlerde tüketilmek üzere ilçedeki gül bahçesinden hasat edilen güllerden reçel yapıldığını belirtti. Altınok, "Keçiören bir güller şehridir. Yağ ve reçel yapmak için gül üretimi yaptığımız bahçemizden hasat edilen güllerle reçel yapmaya başladık. Reçellerimizi kreşlerimizde ve huzurevimizde çocuklarımız ve yaşlılarımız için kullanacağız" dedi.

Başkan Turgut Altınok tarafından verilen talimatla hasadı yapılan güllerden doğal reçel yapmak için harekete geçen Keçiören Belediyesi Doğal Gıda Üretim Ekibi, ilçedeki gül bahçesinden toplanan ürünleri reçele dönüştürdü. Bu kapsamda üretilen reçeller Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde minikler ve huzurevinde bulunan yaşlılar tarafından tüketilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ovacık Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük lavanta bahçesine aynı zamanda Isparta gülü ve kekik dikimi yapıldığını, bunlardan da önümüzdeki günlerde bitkisel yağ üretimi yapmaya başlayacaklarını söyledi. Altınok, elde edilecek ürünlerin e-ticaret platformu Keçikoop üzerinden vatandaşa sunulacağını da kaydetti. - ANKARA

Doğal reçeller kreş ve huzurevinde tüketilecek
Doğal reçeller kreş ve huzurevinde tüketilecek
Doğal reçeller kreş ve huzurevinde tüketilecek
Doğal reçeller kreş ve huzurevinde tüketilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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