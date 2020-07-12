Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma
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Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma

Karaman'da olgunlaşması için yerin 39 metre altında bulunan kar obruğuna bırakılan peynirler 5 ay boyunca burada bekletiliyor.

Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma
12.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:03

Karaman'da olgunlaşması için yerin 39 metre altında bulunan kar obruğuna bırakılan peynirler 5 ay boyunca burada bekletiliyor. 12 ay boyunca kar erimeyen mağarada kalan peynir olgunlaşınca kilosu 135 liradan alıcı buluyor.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünde yer alan 2400 rakımlı Alımpınarı Yaylası'ndaki kar obruğu köylülere doğal soğuk hava deposu görevi görüyor. Köylüler, kuzu ve oğlak derisine bastıkları peyniri 400 metrekare büyüklüğündeki kar obruğuna bırakıyor. Mağarada 5 ay kalan peynirler, olgunlaşınca kilosu 135 liradan alıcı buluyor.

Obruğun kullanımının yıllar öncesine dayandığını belirten Karaman Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özkurt, Toros Dağları'nın eteğindeki Berendi köyü sınırları içerisinde bulunan kar obruğunun herkesin ilgisini ve dikkatini çektiğini söyledi. Özkurt, obruğun içindeki soğukluğun yazın eksi 3 derece, kışın ise eksi15 dereceye olduğunu dile getirerek, "2400 rakımlı olan bir yerde 39 metre derinliğe iniyoruz. 400 metrekare olan obrukta şu an 40 ton peynir var. Buraya 100 tona kadar peynir koyulabilir. Ancak raf sayısı arttıkça bu kapasite 250 tona kadar çıkabilir. Burası soğukluğunu ve nemini tamamen kardan alıyor. Köylülerimiz kendi ürettikleri peynirleri yaz aylarında buraya getirip koyuyor ve kışa doğru tekrar çıkarıyor. Bu süre zarfında beyaz renkte obruğa giren tulumlar içerideki bakteri sayesinde kızıl renge dönüşmüş olarak çıkar. Buraya kışın yağan kar hiç erimiyor. Her yıl yağan karın üzerine yenisi ekleniyor. Normalde kilosu 35 liradan satılan peynir, buraya konunca kilosu 135 liradan satılıyor" diye konuştu.

"Kooperatif kurduktan sonra süt sağımı arttı"

Civar köylerle birlikte Berendi köyünde 50 bine yakın küçükbaş hayvan olduğunu belirten Obruk Süt Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Sağkaya, "2400 rakımlı yaylalarda yayılan koyunlarımızdan elde ettiğimiz sütleri deri tuluma basarak bu kar obruğumuza bırakıyoruz. Obruk içinde bulunan kar, peynirlerimize hem tadını vermektedir, hem de koruyarak muhafaza etmektedir. Geçmiş yıllarda köyümüzde bu kadar koyun olmasına rağmen süt sağımı yok denecek kadar azdı. Kooperatif kurduktan sonra bu yıl 10 tona yakın süt sağımı yapıldı. Gelecek yıl bu rakam 50 tona kadar çıkacaktır. Bu da ülke ekonomisine ciddi anlamda bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.

"Motorlu testereyle kar kesip götürüyorlar"

Öte yandan yörede kış aylarında tatlı niyetine tüketilen karlı pekmez, Temmuz sıcağında serinlemek isteyen köylülerin imdadına yetişiyor. Özel araçları ile yayladaki obruğa gelen bazı köylüler hem kendileri için hem de misafirlerine ikram etmek için kar götürüyor. Obruğun içine inen vatandaşlar burada motorlu testereyle kar kütlesinden kar kesiyor. İnmesi ve çıkması tehlikeli olan obruğa peynirlerin rahat bırakılması için kooperatif tarafından asansör yaptırılıyor. Ünü her geçen gün yayılan obruğa talep arttığından ilave raf yapımları da devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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