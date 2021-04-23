Doğal pancar için soluğu yaylalarda aldılar
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Doğal pancar için soluğu yaylalarda aldılar

Doğal pancar için soluğu yaylalarda aldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karların erimesini fırsat bilen yöre halkı, doğal ortamda yetişen pancarları toplamak için soluğu yaylalarda aldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karların erimesini fırsat bilen yöre halkı, doğal ortamda yetişen pancarları toplamak için soluğu yaylalarda aldı.

Tatvan'da baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı. Pancar toplamak için Nemrut Dağı'nın yüksek rakımlı yaylalarına çıkan vatandaşlar, burada yeşeren çeşit çeşit pancarları topluyor. İlkbaharla birlikte yeşeren çeşit çeşit pancarları toplayan bölge sakinleri oldukça yorucu bir yolculuğun ardından ise topladıkları bitkileri çuvallara doldurup evlerinin yolunu tutuyor. - BİTLİS

Doğal pancar için soluğu yaylalarda aldılar
Doğal pancar için soluğu yaylalarda aldılar
Doğal pancar için soluğu yaylalarda aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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