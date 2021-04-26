Doğal oto yıkama istasyonuna büyük ilgi
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Doğal oto yıkama istasyonuna büyük ilgi

Doğal oto yıkama istasyonuna büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki suyu doğal oto yıkama istasyonu olarak kullanan sürücüler, hem araçlarını yıkıyorlar hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki suyu doğal oto yıkama istasyonu olarak kullanan sürücüler, hem araçlarını yıkıyorlar hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.

Kentten 30 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolunda dağların altında çıkan su kaynağı, vatandaşlar tarafından uzun borular takılarak doğal oto yıkamaya dönüştürüldü. Üst kısımları içme suyu olarak kullanılan su kaynağının alt kısmında geçen sürücüler ise araçlarından inmeden yıkanmasını sağlıyorlar. Araçlardan inen bazı çocuklar ise su kaynağının altına girerek serinlemenin sevincini yaşıyorlar. Yoldan geçen sürücüler ise araçlarından inmeden ve para ödemeden araçlarını yıkamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, oldukça soğuk olan suyun yörenin adeta can damarı haline geldiğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Doğal oto yıkama istasyonuna büyük ilgi
Doğal oto yıkama istasyonuna büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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