Doğal navigasyonlu "insansız forklift"in prototipi hazır

Kocaeli'de endüstriyel yazılım üzerinde çalışan mekatronik mühendisi Cihan Şahin, Türk mühendislerle imalat sanayisi için "doğal navigasyon"la çalışan Türkiye'deki ilk platformlardan bağımsız çalışabilen otomatik yönlendirmeli aracın (AGV) prototipini tasarladı.

Başiskele ilçesinde 2012 yılında kurulan ve dünyanın çeşitli ülkelerine endüstriyel yazılım ihracatı gerçekleştiren firmanın çalışanları, endüstriyel ortamlarda kullanılacak "otomatik yönlendirmeli araç" için kolları sıvadı.

Proje üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalışan mühendisler, geliştirdikleri yazılımla herhangi bir "hat"a ihtiyaç duymadan sadece bilgisayardan yardım alarak her türlü yüke yön verebilen AGV prototipi geliştirdi.

"Doğal navigasyon" sistemiyle desteklenen proje, hem kendi kendine hareket eden araçları konumlandırmaya hem de haritalama yazılımıyla herhangi bir platforma bağımlı olmadan ürünleri taşıyabiliyor.

Firma, otomatik yönlendirmeli araç sistemlerine kazandırdığı yeni yazılımla, insansız araçlar kullanarak malzeme taşınmasını sağlanırken, insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana gelen iş kazalarının önüne geçmeyi de hedefliyor.

"AGV'lere uygulanabilir şekilde hazırlanmış bir yazılım"

CDS Robotik Otomasyon Genel Müdürü Cihan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsept çalışmalar ile Ar-Ge projelerine önem verdiklerini söyledi.

Şahin, yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları bir "özel" bir yazılım olduğunu dile getirerek, "Bu yazılım literatürde 'natural navigation' olarak geçer, yani doğal navigasyon. Kendi kendine hareket eden araçları konumlandırma ve haritalama yazılımı. Bu yazılım gibi şu an Türkiye'de üretilen buna benzer bir yazılım yok. Benzer yazılımlar belirli sabit platformlar üzerinde kuruluyor. Bizim platformlarımız bağımsız. Herhangi endüstriyel bir PC'de ya da PC'de çalışabilecek C-Sharp tabanlı bir kod sistemini geliştirdik. Bununla alakalı AGV üretimine başladık. AGV'lerimiz şu an prototip aşamasında, denemeleri devam ediyor. Gizlilik sözleşmesi yaptığımız bir firmada araç çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Fabrika içerisinde forkliftle yapılan işlerin AGV'lerle otomatik olarak insansız yapılabildiğini, üzerinde çalıştıkları aracı rakiplerinden ayıran birçok özellik olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Aracı şu an en zor ortam şartlarına göre çalıştırmaya ve test etmeye çalışıyoruz. Bu ortam şartları 6 dereceye kadar açılı eğimlerden çıkma, ortam değişken sıcaklıklardan etkilenmeden çalışma, simetrik duvarlarda hareket edebilme kabiliyeti, belirlenen yasaklanmış bölgelere girmeme ve trafik yönetim sistemleri... Yazılımlarımızın ekstra opsiyonları bunlar. En büyük avantajımız, bağımsız bir yazılım geliştirilmesi. Bunun için kullanıcılar, o sistemi ya da literatürde kullanılan diğer sistemleri kullanmak zorunda değil. Herhangi bir bilgisayarda bu sistemi çalıştırabilirler. Şu an dünyada uygulanan bütün AGV'lere uygulanabilir şekilde hazırlanmış bir yazılım."

"Sistemimizi daha uygun fiyatlarla Türk imalatçılarına sunmayı hedefliyoruz"

Öncelikli olarak bu alanda AGV üretmeyi amaçladıklarını, ikincil hedeflerinin ise AGV üreten firmalara "doğal navigasyon" sistemini paket halinde sunabilmek olduğunu dile getiren Şahin, Türkiye'de hayata geçirdikleri projeyi, yerli firmaların yurt dışından satın aldığını söyledi.

Şahin, tamamen yerli olan "doğal navigasyon" sistemini daha uygun fiyatlarla Türk imalatçılarına sunmayı hedeflediklerini belirterek, "İkinci aşamasında bu yazılım ihracatını tamamlamayı düşünüyoruz. Bu sistem çok büyük gelişme gördüğümüz bir pazar. Dünyada çok fazla çalışma yapılan bir sistem, bütün firmalar herhalde gelecek 10 yıl içerisinde bu tarz sistemleri kullanmaya başlayacak. Biz de bu tarz sistemler için yazılım geliştiren ve paket halinde yazılım satan bir firma olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önce yazılım yaptıklarını, daha sonra geliştirdikleri konsepti pazarladıklarını dile getiren Şahin, "Geliştirdiğiniz konsept ilgi gördüğünde de tasarladığınız hattı kurmanız gerekiyor. Biz bu anlamda çok fazla konsept geliştirdik ve bunlar da firmalar tarafından beğenildi. Geliştirdiğimiz konseptlerin kurulumlarını yaptık. Hepsini de başarıyla tamamladık. Şirketimiz 3 yıl içerisinde yüzde bin 600 civarında büyüme gerçekleştirdi. Bundan dolayı gururluyuz, inşallah devamını da getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA